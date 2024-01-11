قطع المياه عن 8 مناطق بالدقهلية السبت المقبل لمدة 8 ساعات
كتب:
آية حسنين
11:48 ص | الخميس 11 يناير 2024
قطع المياه
أعلنت شرطة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيامها بقطع المياه لمدة 8 ساعات يوم السبت المقبل 13 يناير عن بعض القري في مركز السنبلاوين بداية من الساعة 6 صباحا حتي الساعة 2 مساء.
قطع المياه بالدقهلية
وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يجري قكع المياه عن بعض القري في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في الآتي:
- طماي الزهايرة
- الزهايرة
-ميت غريطة
- المخزن
-كفر بدوي
-ديو الوسطى
– الحصاينة
- والتوابع
سبب قطع المياه بالدقهلية السبت
وأشارت مياه الدقهلية إلى أنه يجري قطع المياه السبت لمدة 6 ساعات بسبب قيام الشركة بأعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين.
وأهابت الشركة بالمواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لمدة 8 ساعات حتي عودة المياه الساعة 2 مساء السبت 13 يناير.
وفي سياق متصل أعلنت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه من الساعة 4 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، عن أجزاء من المراكز التالية بني عبيد - مركز المنصورة – دكرنس - تمي الأمديد، وعرب زيدان بمركز المنزلة.
وأشارت إلي قطع المياه لقيام الشركة بأعمال تطهير بالمأخذ القديم والمأخذ الجديد بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيد.