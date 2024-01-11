قطع المياه عن 8 مناطق بالدقهلية السبت المقبل لمدة 8 ساعات

أعلنت شرطة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيامها بقطع المياه لمدة 8 ساعات يوم السبت المقبل 13 يناير عن بعض القري في مركز السنبلاوين بداية من الساعة 6 صباحا حتي الساعة 2 مساء.

قطع المياه بالدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يجري قكع المياه عن بعض القري في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في الآتي:

- طماي الزهايرة

- الزهايرة

-ميت غريطة

- المخزن

-كفر بدوي

-ديو الوسطى

– الحصاينة

- والتوابع

سبب قطع المياه بالدقهلية السبت

وأشارت مياه الدقهلية إلى أنه يجري قطع المياه السبت لمدة 6 ساعات بسبب قيام الشركة بأعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين.

وأهابت الشركة بالمواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لمدة 8 ساعات حتي عودة المياه الساعة 2 مساء السبت 13 يناير.

وفي سياق متصل أعلنت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه من الساعة 4 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، عن أجزاء من المراكز التالية بني عبيد - مركز المنصورة – دكرنس - تمي الأمديد، وعرب زيدان بمركز المنزلة.

وأشارت إلي قطع المياه لقيام الشركة بأعمال تطهير بالمأخذ القديم والمأخذ الجديد بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيد.