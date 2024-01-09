قطع المياه لمدة 4 ساعات بالمنوفية اليوم.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، خريطة قطع المياه، اليوم الثلاثاء، للصيانة الدورية وتطهير الخزانات، وغسيل المروقات بالفترة الصباحية، وفقًا لجدول الصيانة الدوري المتبع بالشركة، مع توضيح الأماكن والمواعيد، وما يجب على المواطنين اتباعه خلال فترة القطع.

أماكن قطع المياه اليوم

حددت شركة مياه المنوفية، أماكن قطع المياه كالتالي:

- مدينة شبين الكوم: قطع المياه عن قرية ميت خليف.

- مدينة بركة السبع: قطع المياه في كفرة نفرة وكفر عليم وطوخ طيشا وفر هلال.

- مدينة تلا: قطع المياه بكفر كشميش وكفر الشرفا وزرقان وكفر ربيع.

- مدينة أشمون: قطع المياه بسمادون والفرعونية وطلبا وساقية أبو شعرة.

- مدينة الباجور: قطع المياه عن قرى كوم الضبع وكفر شطوف وفيشا الصغرى وبهتاي.

- مدينة الشهداء: قطع المياه عن قرى دنشواي وساحل الجواير ودراجيل وكفر الشيخ.

مواعيد قطع المياه اليوم بالمنوفية

وأوضحت شركة مياه المنوفية، مواعيد قطع المياه، اليوم الثلاثاء، خلال الفترة الصباحية لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا لحين انتهاء الصيانة.