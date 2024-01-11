قطع المياه في 26 منطقة بالمنوفية لمدة 4 ساعات اليوم.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية اليوم، قطع المياه عن 26 قرية ومدينة لتنفيذ خطة الصيانة الدورية بالشركة المنفذة بالتبادل شهريا بين المناطق التابعة لها والتي تستهدف غسيل المحروقات وتطهير الخزانات بمحطات المياه خلال الفترة الصباحية، لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

أماكن قطع المياه اليوم

وحددت مياه المنوفية أماكن قطع المياه اليوم في مناطق «شبين الكوم وقرية ملية وطوخ البراغنة واصطباري وشبرا باص وكفر العرب وبابل وبركة السبع وقرية سوقي وقرية طملاي ومنوف وقرية مؤنسة وقرية بواشيم و قرية رملة الإنجب وجريس وشنشوز وأشمون والباجور وقرية ميت عفيف وقرية الرمالي وقرية شمايل وقرية ساحل الجواير والشهداء وقرية ابهنس وقرية طه شبرا وقويسنا».

مواعيد قطع المياه اليوم

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بمواعيد قطع المياه اليوم لمدة 4 ساعات بالفترة الصباحية بداية من الساعة 10 صباحا وحتى انتهاء اعمال الصيانة الساعة 2 ظهرا.

وأهابت مياه المنوفية بالمواطنين بأماكن قطع المياه اليوم بتوفير مياه فترة القطع لتبير احتياجاتهم خاصة المخابز والمستشفيات والمحال الخدمية.