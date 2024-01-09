خريطة قطع المياه في المحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات المياه، قطع الخدمة، اليوم الثلاثاء، للصيانة الدورية بعدة أماكن تابعة، خلال الفترة الصباحية.

كشفت شركة مياه الشرب بالمنوفية خريطة قطع المياه، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، للصيانة وغسيل المروقات، وتطهير الخزانات بعدة قرى، تابعة لمراكز شبين الكوم ومنوف وتلا وقويسنا والباجور.

قطع المياه اليوم

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، انقطاع المياه، اليوم الثلاثاء، لمدة 6 ساعات.

وحددت أماكن قطع المياه، في جنوب بورسعيد والجرابعة والمناصرة، وقرى فارسكور وعزبة البرج ومدينة دمياط وطريق شطا.

وأوضحت أن مواعيد قطع المياه اليوم بداية من الساعة 9 صباحًا، حتى الساعة 3 عصرًا، بسبب إيقاف محطة مياه البستان؛ لتركيب أجهزة الفاقد.

أماكن قطع المياه

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة بني سويف، توقف محطات «رياض باشا بمركز بني سويف، ومحطة ناصر القديمة وبني عدي بمركز ناصر، ومحطة ببا القديمة والبرانقة بمركز ببا، ومحطة الفشن القديمة وقرية 3 بمركز الفشن، ومحطة قلة بمركز أهناسيا»، وذلك بسبب بدء السدة الشتوية، ما يؤدي توقف المحطات إلى تأثيرها على ضغوط مياه الشرب، بتلك المناطق التي تتغذى منها.

نصائح قطع المياه

وناشدت شركات المياه، المواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه.