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وزير العدل الجنوب إفريقي: رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود

كتب:

هانى حسن
11:53 ص | الخميس 11 يناير 2024
وزير العدل الجنوب أفريقي أمام محكمة العدل الدولية

وزير العدل الجنوب أفريقي أمام محكمة العدل الدولية

قال وزير العدل الجنوب إفريقي أمام محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا قدمت دعوى للمحكمة لمنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وأنّ إسرائيل تسيطر على قطاع غزة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والدخول والخروج من القطاع.

وأضاف وزير العدل الجنوب إفريقي، خلال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنهم ينددون باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنّ رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود.

وأكد أنّ فريقًا من 6 مستشارين سينضم إليهم لتوضيح تفاصيل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

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بقلم هانى حسن