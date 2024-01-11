استشاري باطنة يحذر من التدخين أمام الأطفال: يصيبهم بأمراض خطيرة

كشف الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، خطورة مادة النيكوتين المشعة على صحة الأطفال، موضحا أنها تتعلق بالمدخن من 3 أيام حتى أسبوع، وهي مادة تراكمية إذا تعرض الأطفال لها أكثر من مرض قد تؤدي إلى الإصابة باللوكيميا وأمراض سرطانية.

أضرار التدخين على الأطفال

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن المواد المسرطنة تؤذي المحيطين بالمدخن وخاصة الأطفال.

وتابع: «أغلب المطاعم والأماكن تمنع التدخين في جزء، لكنها تسمح به في جزء آخر، وهذا ليس أمرا صحيا، وفي أوروبا والولايات المتحدة وبعض الدول، فإن السيارات والبيوت التي بها تدخين يكون سعرها أقل حتى الغرف، لأنها ملوثة حتى لو تم تنظيم المنزل».