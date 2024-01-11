«الخارجية الفلسطينية»: التخاذل الدولي جعل إسرائيل تتمادى في ارتكاب الجرائم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنّ الشعب الفلسطيني بأكمله وقيادته يتابعان محكمة العدل الدولية، ومحاكمة دولة الاحتلال باعتباره حدثًا تاريخيًا لسيرة النضال الفلسطيني، والجنوب الإفريقي المشترك، في وجه الظلم والإبادة الجماعية اللذين يتعرض لهما شعبنا.

وأكدت الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنّ المساءلة والمحاسبة لإسرائيل - سلطة الاحتلال غير الشرعي- باستخدام كل الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي.

«الخارجية الفلسطينية»: ما تقوم به إسرائيل من جرائم سببه التخاذل الدولي

وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وإنفاذ قرارات الإجماع الدولي، وتماهي بعض الدول والجهات الدولية في التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال الفيتو، وإمداد إسرائيل بشتى أنواع السلاح والدعم السياسي الفتاك، بدلا من تحمل مسؤولياتها في منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وجددت وزارة الخارجية في بيانها شكرها لجنوب إفريقيا على الخطوة الشجاعة والعمل، من أجل تعبئة المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية.

كما عبرت عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مستذكرة الإرث المبدئي لنضال جنوب إفريقيا ضد الاستعمار، بما يؤهلها لأن تكون الدولة التي تدافع عن رفعة القانون الدولي ومؤسساته، وفي وجه الظلم والعدوان، ولمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.