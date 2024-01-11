6 نقاط ساخنة.. الأماكن الأكثر تضررا بأمطار «الفيضة الكبرى» في العجمي

كشفت هدى أبو كليلة، رئيس حي العجمي في الإسكندرية، عن 6 مناطق ساخنة تعد الأكثر تضررا من سقوط أمطار نوة الفيضة الكبرى الحالية، وهو ما تبعه تمركز سيارات الصرف الصحي خلالها للتعامل اللحظي من أجل تسهيل حركة المرور تزامنا مع الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أماكن النقاط الساخنة الأكثر تعرضا للأمطار في أيام نوة الفيضة الكبرى الحالية والتي تبعها نشر المعدات والحملة الميكانيكية بمصاحبة الميدانيين بجميع تلك النقاط للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بحسب التقرير الرسمي من حي العجمي للتعامل مع النوة.

نقاط ساخنة في نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية

وكشف تقرير غرفة العمليات عن تخصيص 7 سيارات بالإضافة إلى بدالة في 6 نقاط ساخنة بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية خلال نوة الفيضة الكبرى وهم كالتالي:

- تمركز سيارتين اسفل كوبرى الكيلو 21.

- تمركز سيارتين بميدان الشركات وادى القمر

- تمركز سيارة وبدالة بكورنيش الدخيلة

- تمركز سيارة صرف صحي أمام مساكن طلعت مصطفى إسكندرية مطروح قبلى

- تمركز البدالة آخر شاطئ شهر العسل

- تمركز سيارة السيول بميدان البيطاش أمام السنترال.

إجراءات للتعامل مع نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية

وتبع ذلك اتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع أمطار نوة الفيضة الكبرى تمثلت في:

- إعادة تطهير الشنايش بكورنيش الدخيلة بعمال شركة الصرف

- إعادة تطهير شنايش تصريف مياه الأمطار.

- تسليك سدد صرف صحى بشارع اسكندريه مطروح الدخيلة.