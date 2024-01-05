موعد نوة الإسكندرية القادمة بعد استقرار الطقس.. الفيضة الكبرى تقترب

تحسن كبير تشهده الإسكندرية في الوقت الراهن، حيث توقفت الأمطار منذ أكثر من 3 أيام، بالإضافة إلى استمرار الاعتدال في حالة الطقس، بعد انتهاء نوة رأس السنة وتحسن الأجواء تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، تتجه أعين أبناء المدينة الساحلية إلى معرفة موعد نوة الإسكندرية القادمة من أجل تدبير الأمور والارتبطات الخاصة بهم، بالأخص أن الأيام المقبلة تشهد أجواء العيد ويعقبها استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول ما يعني احتياج المواطنين لمعرفة الأجواء لارتداء الملابس المناسبة.

موعد نوة الإسكندرية القادمة بعد استقرار الطقس الحالية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد نوة الإسكندرية القادمة بعد استقرار الطقس الحالية والتي تعرف باسم «نوة الفيضة الكبرى» والمشهورة بأنها شديدة الأمطار بحسب جدول نوات هيئة ميناء الإسكندرية.

الفيضة الكبرى.. نوة الإسكندرية المقبلة

وبحسب جدول ميناء الإسكندرية عن مواعيد نوات الإسكندرية خلال شتاء 2024 فكشف عن أن أقرب نوة هي نوة القبضة الكبرى التي تأتي في 12 يناير وتستمر قرابة 5 أيام وهي نوة تشتهر باضطراب كبير في طقس الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة والرياح وارتفاع الأمواج.

تفاصيل نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية

وكشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إنه متوقع عودة الأمطار على الإسكندرية بدءاً من يوم 12 يناير تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى وتستمر لعدة أيام بنسبة 40%، ما يعني أنها أمطار متوسطة يجب ارتداء ملابس مضادة للأمطار خلالها والابتعاد عن الكورنيش نظراً لأنها تشتهر بارتفاع الأمواج.