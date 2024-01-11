مديرة تطوير الأعمال بـ«حديد عز»: إجمالي استثماراتنا بلغت 5.9 مليار دولار 

قالت عفاف أحمد عز، مديرة تطوير الأعمال بمجموعة عز، إن إجمالي الاستثمارات في مجمعات حديد عز بالسخنة والدخيلة ومدينة السادات بلغت 5.9 مليار دولار، مشيرة إلى أنّ إجمالي إنتاج حديد عز عام 2023 من الصلب بلغ 6.2 ملايين طن، والتي تعتمد عليه صناعات الأسلاك والمسامير، والشبك الحديدي «Wire Rod» ألف طن من لفائف أسلاك الصلب 800 الجاهز وتسليح الخرسانة في المنشآت.

مليون طن من حديد التسليح

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك مليون طن من حديد التسليح الأطوال وهو أساس كبرى المنشآت في مصر من بنية تحتية وإسكان وغيرها وتعتمد عليه شركات المقاولات الكبرى، موضحة أن مليون طن من الصلب المسطح المدرفل على الساخن الذي يدخل في صناعات مثل الأجهزة المنزلية ومكونات السيارات سواء الجسم أو أجزاء التعليق والعجل والشاسيه وغيرها، فضلا عن بناء السفن والحاويات: «بالتالي فهو منتج الأساس لكم هائل من الصناعات وأسطوانات البوتاجاز والهياكل المعدنية مواسير المياه والغاز وخزانات الغاز والبترول».

وأوضحت أن حديد عز ضاعفت صادراتها العام الماضي لتسجل أعلى المستويات في تاريخها عند 1.5 مليار دولار، وحققت صادرات المجموعة في 2023 نحو 1.5 مليار دولار بزيادة 95% عن 2022، لافته إلى أنه متوقع أن تصل الصادرات في 12 شهر تنتهي في 31-3-2024 إلى 1.75 مليار دولار.

وأكدت أن منتجات حديد عز تم تصديرها لـ35 دولة منها «إسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، وتركيا»، موضحة أن الصادرات توفر عوائد من العملة الأجنبية تضمن تدفق مدخلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي من الإنتاج النهائي.

نقلة ضخمة في مصادر الطاقة

وأوضحت مدير تطوير الأعمال بمجموعة عز للحديد والصلب، أن هناك نقلة ضخمة في مصادر الطاقة والنقل تدعم العمليات الإنتاجية والتصدير، مشيرة إلى أنه تم تشغيل فرن الصهر الجديد بمجمع السخنة بتكلفة استثمارية 4.2 مليار جنيه في مايو 2023.

ونوهت إلى أن وزارة الكهرباء وفرت طاقة كهربائية بقدرة 200 ميجا وات في مدة قياسية، وأتاحت الكفاءة التشغيلية للطرق والموانئ سهولة النقل الداخلي للخامات بين المواقع الإنتاجية والتصدير لجميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن الفرن الحديد الموجودة بالمجموعة تنتج 1.6 مليون طن من الصلب السائل سنويا وتم استغلالها بالكامل في زيادة عمليات التصدير ودعم التوسع في زيادة الإنتاج النهائي، إلى جانب زيادة الصادرات والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة.

المصانع ذات البصمة الكربونية

وأوضحت «عز» أنّ حديد عز تستخدم الطاقة النظيفة، ومن أقل المنتجين للبصمة الكربونية وفقا لمصادر منظمة الصلب العالمية تقرير 2022 مما يدعم التصدير إلى أوروبا، لافته إلى أن المجموعة تستخدم تكنولوجيا الحديد المختزل باستخدام الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية في أفران الصهر «أفران القوس الكهربائي».

ولفتت إلى أن هذا الوضع المتميز لحديد عز يعطيها ميزة نسبية في التصدير إلى أوروبا - والتي تساهم بأكثر من 50% من إجمالي الصادرات والتي سوف تقوم بفرض ضريبة كربون على المصانع ذات البصمة الكربونية الأعلى بدءا من 1/1/2026.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة حديد عز ، ضمن جولته التفقدية بعدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.