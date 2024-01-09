سعر طن الحديد اليوم.. اعرف حديد عز بكام

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في الأسواق، ليسجل متوسط سعر طن حديد عز نحو 43 ألفًا و465 جنيهًا، فيما سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40 ألفًا و898 جنيهًا.

سعر طن الحديد اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في مصر، كما يلي:

سعر طن حديد عز اليوم

- سعر حديد عز اليوم: 43 ألفًا و465 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 40 ألفًا و898 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 42 ألفًا و500 جنيهًا.

- سعر حديد العتال: 42 ألفًا و300 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 42 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 42 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 40 ألفا و300 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 42 ألفًا و400 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 40 ألفا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 40 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 42 ألفا و100 جنيه للطن.