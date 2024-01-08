انخفاض سعر طن الحديد اليوم الاثنين 8-1-2024.. بكم سعر حديد عز؟

تراجع سعر طن الحديد اليوم الاثنين 8-1-2024 بشكل كبير، حيث وصل سعر طن الحديد اليوم إلى 42 ألفًا و724 جنيهًا من حديد عز، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فيما سجل طن الحديد الاستثماري اليوم 40 ألفًا و454 جنيهًا، بعدما سجل 40 ألفًا و869 جنيهًا أمس.

سعر طن الحديد اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم خاصة حديد عز، وفق ما نشر عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الاثنين في الأسواق 40 ألفا و454 جنيها للطن الواحد للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

وبلغ سعر حديد عز اليوم الاثنين في الأسواق 42 ألفا و724 جنيها للطن الواحد للمستهلك.

سعر حدید المصریین

- سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 42 ألف جنيه للطن.

- بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 40 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد العتال، 41 ألفًا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المعادي، نحو 40 ألفًا و200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الكومي، 40 ألفًا و300 جنيه.

- طن حديد المراكبي، سجل 41 ألفًا و500 جنيه.

- طن حديد عطية، سجل 41 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد العشري، 40 ألفًا و100 جنيه.