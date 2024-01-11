بمشاركة 14 خبيرا عالميا.. معهد «بحوث العيون» ينظم مؤتمرا لعلاج الأمراض

يعقد معهد بحوث أمراض العيون برئاسة الدكتور مصطفى محمود صلاح الدين، المؤتمر الدولي السنوي لمعهد بحوث أمراض العيون في دورته السادسة عشر، بعنوان «الاتجاهات الحالية والابتكارات في ممارسة طب العيون»، خلال الفترة من 18 إلى 19 يناير الجاري.

أمراض العيون

وووفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم العالي، يناقش المؤتمر كل ما هو جديد في تشخيص وعلاج أمراض وجراحات العيون، بمشاركة 14 خبيرًا عالميًا من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، بالإضافة إلى لفيف من كبار الأساتذة المصريين من المعهد ومختلف الجامعات المصرية.

ويعتبر المؤتمر السنوي يُعتبر من أكبر وأهم المؤتمرات التي تُقام في مصر والعالم العربي بحضور أكثر من 1000 طبيب، ومن أهم الوسائل لنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى شباب الأطباء من خلال حضور الندوات العلمية وورش العمل المتنوعة؛ بهدف صقل خبراتهم وقدراتهم ومهاراتهم.