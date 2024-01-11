مديرة تطوير أعمال «حديد عز»: لدينا 10 آلاف عامل.. ونستثمر فيهم ببرامج التعليم المستمر

قالت عفاف أحمد عز، مدير تطوير الأعمال بمجموعة حديد عز الصناعية، إنّ العمالة المتخصصة من أهم نقاط القوة لدى الشركة، موضحة أنّ إجمالي العمالة بالمجموعة بلغ 10 آلاف نصفهم تقريبا من المهندسين والفنيين.

وأضافت عز لـ«الوطن»، أنّ السياسة العامة للموارد البشرية في الشركة تهدف إلى استقطاب الكوادر البشرية المتميزة والحفاظ عليها من خلال منظومة لتطوير المهارات والقدرات، فضلا عن توفير دخل مادي ومزايا تضاهي الأفضل في الصناعة.

وأشارت إلى توفير تأمين صحي شامل للعاملين وأسرهم بتكلفة سنوية تتخطى 200 مليون جنيه: «الاستثمار في مواردنا البشرية من خلال برامج التعلم والتطوير المستمر داخل وخارج مصر برنامج فني أساسي ومتقدم لجميع الفنيين والمهندسين».

ولفتت إلى إيفاد موظفين للحصول على درجات علمية متقدمة مثل الماجيستير والدكتوراه من كبرى الجامعات والجامعات المصرية، مثل جامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، وحصل 22 من العاملين على درجة الدكتوراه من خلال برامج التعليم التي تمولها الشركة.

وأشارت إلى أنّ حديد عز حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مصنع جديد للمسطحات المدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا ورفع الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 3.3 ملايين طن سنويا لتغطية الصادرات وتلبية النمو المتوقع في السوق المحلي المنافسة مع الواردات (650) ألف طن في 2023 وإحلالها وإضافة وحدة للمعالجة الكيميائية لزيادة القيمة المحلية المضافة، مشيرة إلى أنّ المشروعات الجديدة تستهدف إحلال مليون طن من الواردات بالإضافة الى التوسع في الصادرات.