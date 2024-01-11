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القبض على 10 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الإسكندرية وسوهاج

كتب:

محمد بركات
01:06 م | الخميس 11 يناير 2024
الداخلية

الداخلية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن الإسكندرية وسوهاج، عن ضبط 3 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل محل ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وعثر داخله على حفرة قطرها متر بعمق 5 مترات، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر والتنقيب عن الآثار.

كما جرى ضبط 7 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة المركز، وعثر بداخله على حفرة قطرها مترين وعمق 6 أمتار، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات