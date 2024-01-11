سعر القطن في الغربية اليوم.. كم بلغ القنطار خلال آخر مزاد؟

ارتفع سعر قنطار القطن اليوم في الغربية 2024 وفقًا لآخر مزاد عقدته منظومة توريد القطن الجديدة، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ جرى بيع أكثر من 2353 كيسًا بما يعادل 2706 قنطارًا و946 كيلو من صنف «سوبر جيزة 94» بأسعار تجاوزت 12 ألفًا واقتربت من 13 ألفًا للقنطار، بزيادة تجاوزت 1000 جنيه مقارنة بأسعار المزاد الماضي.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» سعر قنطار القطن اليوم في الغربية 2024، بحسب مزاد القطن اليوم، فضلًا عن سعر كيلو القطن اليوم 2024، وآخر أخبار القطن.

كم سعر قنطار القطن 2024؟

واختلف سعر القطن اليوم في الغربية 2024 بمركز المحلة الكبرى، وفقًا من مركز تجميع لآخر بحسب جودة القطن، إذ جاء كالآتي:

سندسيس.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 12 ألفا و620 جنيهًا، إذ جرى بيع 166 كيسًا بإجمالي 188 قنطارًا و142 كيلو.

البنوان.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 12 ألفا و660 جنيهًا، إذ جرى بيع 199 كيسًا بإجمالي 226 قنطارًا و433 كيلو.

ميت السراج.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 12ألفا و580 جنيهًا، إذ جرى بيع 214 كيسًا بإجمالي 245 قنطارًا و632 كيلو.

العامرية.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 12ألفا و840 جنيهًا، إذ جرى بيع 244 كيسًا بإجمالي 270 قنطارًا و709 كيلوجرامات.

المعتمدية.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 12 ألفا و840 جنيهًا إذ جرى بيع 253 كيسًا بإجمالي 287 قنطارًا و782 كيلو.

طنبارة.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 12 ألفا و720 جنيهًا، إذ جرى بيع 329 كيسًا بإجمالي 373 قنطارًا و782 كيلو.

كفر دمرو.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 12ألفا و780 جنيهًا، إذ جرى بيع 445 كيسًا بإجمالي 133 قنطارًا و540 كيلو.

أخبار القطن اليوم عاجل

وتضمنت أخبار القطن اليوم، تحديد سعر قنطار القطن، بحسب آخر مزاد والذي جاء كالآتي:

بسيون مركز تجميع بندر بسيون.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 12 ألفا و400 جنيهًا، إذ جرى بيع 229 كيسًا بإجمالي 288 قنطارًا و834 كيلو.

قطور مركز تجميع بندر قطور.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 12ألفا و500 جنيه، إذ جرى بيع 113 كيسًا بإجمالي 136 قنطارًا و769 كيلو.

طنطا مركز تجميع منشأة جنزور ا.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 12 ألفا و260 جنيهًا، إذ جرى بيع 44 كيسًا بإجمالي 50 قنطارًا و568 كيلو.

مزاد القطن اليوم

ووفقًا لمزاد القطن الأخير، فإنّ مركز زفتى وتحديدًا مركز تجميع سمبو الكبرى، فقد سجل سعر قنطار القطن اليوم 12 ألفا و20 جنيهًا، إذ جرى بيع 123 كيسًا بوزن 156 قنطارًا و596 كيلو.

سعر كيلو القطن اليوم 2024

وتراوح سعر كيلو القطن اليوم 2024 بين 120 ألفا و20 جنيهًا، وحتى 128 ألفا و40 جنيهًا، وفقًا لآخر مزاد قطن علني تم تحديد سعر القنطار خلالها وفقًا لجودته.