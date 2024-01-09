مزاد القطن في كفر الشيخ اليوم.. سعر القنطار يرسم البهجة على وجوه المزارعين

شهد سعر قنطار القطن اليوم قفزة هائلة في السعر، خصوصًا صنف «جيزة 96» خلال مزاد القطن في كفر الشيخ الذي عُقد اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، ضمن منظومة تداول القطن الجديدة، والتي يُجرى تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التي تتبع وزارة قطاع الأعمال، بهدف تسويق الأقطان بأفضل سعر ليعود بالنفع على المزارعين.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل مزاد القطن في كفر الشيخ اليوم، وسعر قنطار القطن من صنفي «سوبر جيزة 94» و«جيزة 96»، بحسب ما ورد في بيان رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري المعروضة في المزاد العلني اليوم الثلاثاء.

مزاد القطن في كفر الشيخ اليوم

وتراوح سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ، من صنف «سوبر جيزة 94» بين 12320 وحتى 12850 جنيهًا، وذلك بعدما بدء سعر فتح المزاد بـ5500 جنيه للقطار.

سعر قنطار القطن اليوم

ووفقًا لتداولات مزاد القطن اليوم الثلاثاء، فإنّ سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ لصنف «جيزة 96» بالتفصيل، فقد تراوح بين 13870 جنيه للقنطار حتى 14340 جنيها، وفقًا لكل مركز تجميع كالآتي:

- مركز تجميع عبد الدايم.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 13870 جنيهًا، حيث جرى بيع 318 كيسًا بإجمالي وزن 435 قنطارًا.

- مركز تجميع برية لاصيفر.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 13870 جنيهًا حيث جرى بيع 349 كيسًا بإجمالي 468 قنطارًا.

- مركز تجميع سد خميس.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 13890 جنيهًا، حيث جرى بيع 149 كيسًا بإجمالي 198 قنطارًا.

- مركز تجميع الحدادي.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 13920 جنيهًا، حيث جرى بيع 568 كيسًا بإجمالي 785 قنطارًا.

- مركز تجميع الفقهاء البحرية.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 13920 جنيهًا، حيث جرى بيع 78 كيسًا بإجمالي 103 قنطارًا.

- مركز تجميع دمرو الحدادي.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 13920 جنيهًا، حيث جرى بيع 382 كيسًا بإجمالي 555 قنطارًا.

- مركز تجميع القن.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 14060 جنيهًا حيث جرى بيع بيع 223 كيسًا بإجمالي 313 قنطارًا.

- مركز تجميع البلاصي.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 14060 جنيهًا حيث جرى بيع 327 كيسًا بإجمالي 472 قنطارًا.

- مركز تجميع أبو غنيمة.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 14040 جنيهًا حيث جرى بيع 144 كيسًا بإجمالي 185 قنطارًا.

- مركز تجميع أبو دراز.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 14180 جنيهًا حيث جرى بيع 304 كيسًا بإجمالي 384 قنطارًا.

- مركز تجميع المنشية المستجدة.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 13960 جنيهًا.

- مركز تجميع القومسيون.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 14340 جنيهًا حيث جرى بيع 129 كيسًا بإجمالي 174 قنطارًا.

- مركز تجميع السعادة.. بلغ سعر قنطار القطن اليوم 14340 جنيهًا.