سعر قنطار القطن اليوم بالدقهلية 2024.. قفزة جديدة في المزاد الأخير

شهد سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024 قفزة جديدة أسعدت قلوب المزارعين، وذلك وفقًا لآخر مزاد عقدته منظومة تداول القطن الجديدة، والذي شهد بيع 10 آلاف و809 كيسًا بإجمالي 13 ألفًا و190 قنطارًا و705 كيلوجرامات، فيما خيّمّت حالة من البهجة على المزارعين الذين باعوا أقطانهم خلال هذا المزاد.

وتستعرض «الوطن» سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024، وفقًا لبيان رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري والمعروضة في آخر مزاد عُقد بالمحافظة خلال الساعات القليلة الماضية.

أخبار القطن اليوم عاجل في الدقهلية

وتراوح سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024 وفقًا للمزاد الأخير بين 11 ألفًا و910 حتى 12 ألفًا و920 جنيهًا لصنف «سوبر جيزة 94»، إذ اختلف السعر من مركز تجميع إلى آخر.

كم سعر قنطار القطن 2024؟

وسجل سعر قنطار القطن 2024 في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وفقًا لمزاد القطن الأخير الآتي:

مركز تجميع أبو طه.. سجل سعر القنطار 12 ألفًا و920 جنيهًا إذ جرى بيع 760 كيسًا بإجمالي 903 قنطار و331 كيلو.

شرقية المعصرة.. بلغ سعر القنطار 12 ألفًا و300 جنيه، إذ جرى بيع 607 أكياس بإجمالي 742 قنطارًا و58 كيلو.

العريض.. سجل سعر القنطار 12 ألفًا و280 جنيهًا، إذ جرى بيع 493 كيسًا بإجمالي 596 قنطارًا و318 كيلو.

الستاموني.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و200 جنيه، إذ جرى بيع 465 كيسًا بإجمالي 579 قنطارًا و2 كيلو.

السماحية.. بلغ سعر القطن 12 ألفًا و200 جنيه للقنطار، إذ جرى بيع 282 كيسًا بإجمالي 332 قنطارًا و105 كيلوجرامات.

منشية شومان.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و320 جنيهًا، إذ جرى بيع 332 كيسًا بإجمالي 400 قنطارًا و554 كيلو.

الروضة.. سجل سعر قنطار القطن اليوم 12 ألفًا و400 جنيه، إذ جرى بيع 213 كيسًا بإجمالي 256 قنطارًا و517 كيلو.

كم سعر قنطار القطن؟

وسجل سعر قنطار القطن في مدينة المنصورة بمركز تجميع جميزة بلجاي، نحو 12 ألفًا و280 جنيهًا، إذ جرى بيع 134 كيسًا بإجمالي 160 قنطار و861 كيلو، بينما سجل سعر القنطار في مركز تجميع ميت تمامة بمنية النصر نحو 12 ألفًا و300 جنيهًا إذ جرى بيع 99 كيسًا بإجمالي 108 قنطار و36 كيلو.

كم سعر القطن الطبيعي؟

وجاء سعر القطن الطبيعي في مراكز تجميع الحفير كالآتي:

أبو بكر الصديق.. بلغ سعر القنطار 12 ألفًا و240 جنيهًا، إذ جرى بيع 327 كيسًا بإجمالي 4000 قنطارًا و40 كيلو.

النقعة.. بلغ سعر قنطار القطن 12 ألفًا و40 جنيهًا، إذ جرى بيع 258 كيسًا بإجمالي 322 قنطارًا و602 كيلو.

السادات.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و100 جنيه، إذ جرى بيع 362 كيسًا بإجمالي 462 قنطارًا و793 كيلو.

الكمال.. سجل سعر القنطار 12 و120 جنيهًا، إذ جرى بيع 328 كيسًا بإجمالي 421 قنطارًا و 234 كيلو.

أبو ماضي غرب.. بلغ سعر القنطار 12 ألفًا و160 جنيهًا إذ جرى بيع 238 كيسًا بإجمالي 426 قنطارًا و789 كيلو.

سعر قنطار القطن اليوم 2024

أجا.. سجل سعر القنطار 12 ألفًا و260 جنيهًا، إذ جرى بيع 244 كيسًا بإجمالي 264 قنطارًا و64 كيلو.

طلخا.. سجل سعر قنطار القطن 12140 إذا جرى بيع 283 كيسًا بإجمالي 319 قنطارًا و165 كيلو.

وفي السنبلاوين مركز شبراهور سجل سعر القنطار 12 ألفًا و150 جنيهًا، إذ جرى بيع 153 كيسًا بإجمالي 191 قنطارًا و55 كيلو، وفي كفر غنام سجل سعر القنطار 12 ألفًا و220 إذ جرى بيع 227 كيسًا بإجمالي 289 قنطارًا و124 كيلو.

ميت سويد.. مركز تجميع الربيعة 1.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و20 جنيهًا إذ جرى بيع 720 كيسًا بإجمال 880 قنطارًا و239 كيلو، فيما سجل في الربيعة 3 نحو

11 ألفًا و910 للقنطار إذ جرى بيع 441 كيسًا باجمالي 552 قنطارًا و498 كيلو.

مركز تجميع ميت مرجا بالمنزلة.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و10 إذ جرى بيع 245 كيسًا بإجمالي 281 قنطارًا و7 كيلو.

العامرة.. سجل سعر قنطار القطن 11 ألفًا و990 جنيهًا، إذ جرى بيع 376 كيسًا بإجمالي 468 قنطارًا و291 كيلو.

وفي مركز تجميع الوكالة البلد بشربين.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و100 جنيهًا، إذ جرى بيع 1424 كيسًا بإجمالي 1724 قنطارًا و13 كيلو.

العيادية.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و200 جنيهًا، إذ جرى بيع 487 كيسًا بإجمالي 595 قنطارًا و443 كيلو.

الصبرية.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و320 جنيهًا، إذ جرى بيع 646 كيسًا بإجمالي 802 قنطارًا و53 كيلو.

كفر الأطرش.. سجل سعر قنطار القطن 12 ألفًا و280 جنيهًا، إذ جرى بيع 565 كيسًا بإجمالي 705 قنطارًا و684 كيلو.