سعر قنطار القطن اليوم بالبحيرة 2024.. قفزة في صنف «سوبر جيزة 86»

ارتفع سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة 2024، بحسب ما ورد في بيان رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري، إذ جرى بيع كميات كبيرة من الأقطان من أصناف «سوبر جيزة 86»، و«إكسترا جيزة 96»، و«جيزة 94»، وذلك وفقًا لما ورد في مزاد القطن خلال الساعات القليلة الماضية، والذي نظمته منظومة تسويق القطن الجديدة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة 2024، إذ تراوح سعر قنطار القطن صنف «جيزة 86» بين 11 ألفًا و820 حتى 13 ألفًا و800 جنيه بحسب الصنف والجودة، بزيادة عن المزاد الماضي وصلت إلى نحو 1200 جنيه في القنطار الواحد، لترسم البسمة على وجوه المزارعين بعدما انتعشت جيوبهم بأرباح أكثر مما توقعوا.

كم سعر قنطار القطن 2023؟

وسجل سعر القطن اليوم في البحيرة سوبر جيزة 86 لصنف «إكثار ب» بمركز أبو حمص بين 12 ألفًا و300 حتى 12 ألفًا و380 جنيهًا، بينما تراوح سعر صنف «إكثار أ» بين 12 ألفًا و360 حتى 12 ألفًا و500 جنيه، إذ جرى بيع 1493 كيسًا بإجمالي 2082 قنطارًا، فضلًا عن بيع 5588 كيسًا من صنف «جيزة 86» بإجمالي 7718 قنطارًا.

وبلغ سعر القطن اليوم في البحيرة جيزة 86 «إكثار ب» في مركز أبو حمص 12 ألفًا و395 جنيه إذ جرى بيع 759 كيسًا بإجمالي 1047 قنطارًا.

كم سعر قنطار القطن في محافظة البحيرة؟

وبحسب مزاد القطن الذي أُقيم خلال الساعات القليلة الماضية، فإنّ سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة 2024 لصنف «سوبر جيزة 94» في مراكز تجميع إدكو والمحمودية وكفر الدوار، سجلت نحو 12 ألف جنيه للقنطار، إذ جرى بيع 579 كيسًا بإجمالي 789 قنطارًا.

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وارتفع سعر قنطار القطن اليوم 2024 في محافظة البحيرة، لصنف «جيزة 96» والذي بلغ 13 ألفًا و800 جنيهًا، وفقًا لما ورد في بيان رسائل الأقطان الزهر في الوجه البحري المعروضة بالمزاد العلني في مراكز إدكو، وكفر الدوار، والمحمودية، إذ جرى بيع 207 كيسًا بإجمالي 289 قنطارًا.