زيادة 1200 جنيه في سعر القنطار.. تفاصيل مزاد القطن اليوم بالمحافظات

شهد مزاد القطن في محافظات الوجه البحري، اليوم الثلاثاء، زيادة في سعر قنطار القطن اليوم، حيث قفز إلى نحو 1200 جنيه في القنطار الواحد، مما أسعد المزارعين وأنعش جيوبهم بأرباح غير متوقعة، بعدما وصل سعر القنطار إلى 14340 جنيهًا، وذلك بحسب بيان رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري والمعروضة في المزاد العلني اليوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ، وتفاصيل مزاد القطن اليوم في مختلف محافظات الوجه البحري، إذ سجل سعر قنطار القطن من صنف «جيزة 86» زيادة بلغت نحو 1200 جنيه في القنطار الواحد مقارنةً بالمزاد الماضي.

سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ

ووفقًا لمزاد القطن اليوم في كفر الشيخ، فإنّ سعر قنطار القطن لصنف «جيزة 96» تراوح بين 13 ألفًا و870 جنيها حتى 14 ألفًا و340 جنيهًا، فيما تراوح سعر قنطار القطن من صنف «سوبر جيزة 94» تراوح بين 12 ألفًا و320 جنيها حتى 12 ألفًا و850 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية

وتراوح سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2024 بحسب المزاد الذي عُقد اليوم، لصنف «سوبر جيزة 94» بين 11 ألفًا و990 حتى 12 ألفًا و920 جنيهًا، حيث جرى بيع 10 آلاف و809 كيسًا بإجمالي 13 ألفًا و190 قنطارًا و705 كيلوات.

سعر القطن اليوم في الغربية

وبلغ سعر قنطار القطن اليوم في الغربية من صنف «سوبر جيزة 97» نحو 12020 جنيهًا إذ جرى بيع 123 كيسًا بإجمالي 156 قنطارًا و596 كيلو، بينما تراوح سعر قنطار القطن من صنف «سوبر جيزة 94» بين 12 ألفًا و260 حتى 12 ألفًا و840 جنيهًا للقنطار، إذ جرى بيع 2353 كيسًا بإجمالي 2706 قنطارًا و964 كيلو.

سعر القطن اليوم في الشرقية

وسجل سعر القطن اليوم في الشرقية صنف «سوبر جيزة 94» بين 12 ألفًا و500 حتى 12 ألفًا و860 جنيهًا للقنطار الواحد، إذ جرى بيع 4416 كيسًا بإجمالي 5 آلاف و427 قنطار و484 كيلو.

سعر القطن اليوم في دمياط

وفيما يخص سعر القطن اليوم في دمياط صنف «جيزة 92»، فقد تراوح بين 13 ألفًا و220 وحتى 13 ألفًا وحتى 700 جنيهًا للقنطار الواحد.

سعر القطن اليوم في البحيرة

وجاء سعر القطن اليوم في البحيرة وفقًا للمزاد الذي عُقد اليوم الثلاثاء، كالآتي:

- بلغ سعر قنطار القطن صنف «سوبر جيزة 94».. 12 ألف جنيهًا حيث جرى بيع 579 كيسًا بإجمالي 789 قنطارًا.

- سجل سعر قنطار القطن اليوم صنف «اكسترا جيزة 96» 13800 جنيهًا، حيث جرى بيع 207 كيسًا بإجمالي 289 قنطارًا.

- تراوح سعر قنطار القطن صنف «صنف سوبر جيزة 86» نوع «إكثار» بين 12 ألف و300 حتى 12 ألف و500 جنيه، حيث جرى بيع 1493 كيسًا بوزن 2082 قنطارًا.

- وصل سعر قنطار القطن اليوم «الإكثار الأساسي والمعتمد» إلى 12 ألفًا و395 جنيهًا، حيث جرى بيع 759 كيسًا بإجمالي 1047 قنطارًا.

- تراوح سعر القطن اليوم صنف «جيزة 86 تجاري» بين 11 ألفًا و820 حتى 12 ألفًا و180 جنيهًا للقنطار الواحد.