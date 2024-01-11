«قانونية مستقبل وطن»: تعمير سيناء إنجاز كبير للقيادة السياسية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنَّ القيادة السياسية حريصة منذ اللحظة الأولى على تنمية سيناء، تلك البقعة الغالية على قلوب المصريين جميعا، وذلك من خلال رؤية شاملة متكاملة شرعت فيها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة وجارى تنفيذ خطة التنمية الشاملة لأرض الفيروز.

أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن

وتابع «عبداللطيف»: «خلال السنوات الأخيرة شهدت أرض سيناء الحبيبة اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية، ووضع رئيس الجمهورية سيناء في مقدمة المحافظات التي تشملها التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وانعكس ذلك في الموازنة العامة للدولة، إذ تمّ تخصيص مبالغ كبيرة لتنميتها وتعميرها وجذب المستثمرين لها، خاصة وأنها تتمتع بمقومات استثمارية فريده لتكون مركز إقليميا واستراتيجيا للاستثمارات في المنطقة ككل.

حزب مستقبل وطن

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بالجهود المبذولة لتنمية سيناء، مشيرًا إلى أنَّ القيادة السياسية لعبت دورًا عظيما في القضاء على الإرهاب في مصر وسيناء بوجه خاص.

وأكّد أن القيادة السياسية المصرية لا تقبل المساس أو التفريط في حبه رمل واحدة لا من سيناء ولا من أرض مصر، والشعب المصري يدعم ويساند القيادة السياسية ويقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية للحفاظ على السيادة المصرية.