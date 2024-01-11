مدبولي يوجّه بسرعة إنهاء الموافقات للتوسعات المستقبلية لحديد عز

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة في عدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس.

وأكد رئيس الوزراء أنّ الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية المختلفة، لاسيما المرتبطة بمحور قناة السويس ذي الأهمية الاستراتيجية، وتوفير مختلف الإمكانات والخدمات بتلك المناطق، لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المتنوعة، لزيادة فرص التشغيل، ودعم الصادرات.

وأشار إلى أنّ الزيارة ستشمل تفقد عدد من المشروعات الصناعية الثقيلة والمتوسطة والصغيرة، بما يُكرس تحفيز الدولة الدائم للمشروعات الاستثمارية الانتاجية.

وأكد وليد جمال الدين، أنّ المرحلة الثانية لمصنع حديد عز تُعد امتدادا لخطط المنطقة الاقتصادية في توطين القطاعات الصناعية المستهدفة، خاصة وأنّ منطقة السخنة الصناعية معدة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات ولا سيما الصناعات الثقيلة، من خلال تمتعها ببنية تحتية بمواصفات عالمية وموقعها القريب من العاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى تكاملها مع ميناء السخنة الذي يمثل نافذة لمختلف الأسواق العالمية.

وبدأ رئيس الوزراء جولته التفقدية من مجموعة شركات حديد عز، حيث كان في استقباله عفاف عز، مدير تطوير الأعمال بالمجموعة، وساهر الفار، العضو المنتدب للشركة، وحسام فهمي، نائب المدير العام للشئون الفنية، حيث تفقد مدبولي المرحلة الثانية من مشروعات الشركة المتخصصة في الصناعات الثقيلة، واستمع إلى عرض تقديمي عن أعمال التطوير بالمجموعة.

وأوضحت عفاف عز، أنّ إجمالي الاستثمارات في مجمعات حديد عز بالسخنة والدخيلة ومدينة السادات بلغ نحو 5.9 مليار دولار، وبلغ إجمالي إنتاج الشركة من الصلب نحو 6.2 مليون طن في عام 2023، تشمل 2.8 مليون طن من حديد التسليح الأطوال و2.3 مليون طن من الصلب المسطح المدرفل على الساخن، و800 ألف طن من لفائف أسلاك الصلب، كما نوهت بأنّ إجمالي عدد العمالة بالشركة يبلغ نحو 10 آلاف فرد، نصفهم تقريبا من المهندسين والفنيين.

وأضافت أنّ الشركة حققت صادرات تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2023، ومتوقع أن تصل صادرات الشركة إلى 1.75 مليار دولار بنهاية عام 2024، حيث يتم تصدير منتجات الشركة إلى 35 دولة، مثل «أسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية ، تركيا، ...».

وأكدت أنّ الشركة حريصة على استخدام الطاقة النظيفة، ما يدعم التصدير إلى أوروبا، حيث تستخدم الشركة تكنولوجيا الحديد المختزل باستخدام الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية في أفران الصهر.

واتجه رئيس الوزراء إلى منطقة فرن الصهر الجديد، واستمع إلى شرح من عفاف عز، حيث أوضحت أنّه جرى تشغيل الفرن الجديد بتكلفة استثمارية بلغت نحو 5 مليارات جنيه، ووافقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على طلب الشركة بتوفير طاقة كهربائية بقدرة 200 ميجاوات في مدة قياسية خلال شهر واحد فقط، وتقدمت بالشكر لرئيس الوزراء على سرعة الاستجابة وتلبية احتياجات المصنع.

وفى ذات السياق، أشارت عفاف عز، إلى أنّ الفرن الجديد أضاف طاقة إنتاجية تقدر بنحو 1.6 مليون طن من الصلب السائل سنويًا، تم استغلالها بالكامل في زيادة العمليات التصديرية، إضافة إلى إنتاج 2.3 مليون طن من الصلب المسطح المدرفل على الساخن الذي يدخل في عدة صناعات مثل «الأجهزة المنزلية، ومكونات السيارات، وبناء السفن والحاويات، وأسطوانات البوتاجاز، والهياكل المعدنية، ومواسير المياه والغاز، وخزانات الغاز والبترول».

وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى خط إنتاج الصلب المسطح بالشركة، واستمع إلى شرح بشأن الخط، حيث تمت الإشارة إلى أنّ التكلفة الاستثمارية للخط تقدر بحوالي 4.4 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 1.6 مليون طن صلب مسطح، ونحو مليون طن حديد تسليح، بنسبة تصدير 60%.

وجرى استعراض أول جهاز تنفس صناعي يتم تطويره وإنتاجه من خلال مجموعة حديد عز، وتم توضيح أنّ الجهاز يُعد أول جهاز من نوعه يتم تصنيعه في مصر، وتم التنويه بأنّه تم إنهاء 50% من التراخيص الخاصة بالجهاز، وبمجرد الانتهاء من التراخيص سيتم إنتاج الجهاز بكميات كبيرة نحو 2000 جهاز / سنويا، بما يُغطي احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير.

وفي هذا الإطار، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على خطوات تصنيع الجهاز، وأكد أنّه يتسق مع جهود الدولة الخاصة بالسعي لخفض فاتورة الاستيراد، والاسهام في توفير العملة الأجنبية.

وفي ختام، جولته بالشركة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح بشأن خطط التوسعات المستقبلية للشركة، تتضمن تنفيذ مشروعين جديدين، الأول هو مشروع إنشاء مصنع جديد للمسطحات المدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا، ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الانتاجية للمجموعة إلى 3.3 مليون طن سنويًا، لتغطية الصادرات وتلبية النمو المتوقع في السوق المحلية، إلى جانب إضافة وحدة للمعالجة الكيميائية لزيادة القيمة المحلية المضافة، بينما يتضمن المشروع الثاني إنشاء مصنع لألواح الصلب بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا، بهدف تلبية الطلب المحلي في مجال صناعة السفن والشحن البحري، والانشاءات، وخزانات الغاز.

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة للتوسعات المستقبلية للشركة حال استيفائها كافة المتطلبات، بما يضمن بدء التنفيذ في أقرب وقت.