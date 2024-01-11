محافظ مطروح يكرم القائمين على القوافل التعليمية في الشهادة الإعدادية

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، القائمين على القوافل التعليمية والمراجعات النهائية في الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الأول، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح، وإسماعيل جاتو وكيل المديرية، وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء وعبد الحميد القناشي مدير عام إذاعة مطروح والمعلمين المشاركين بالقوافل ولفيف من العمد والمشايخ بقاعة مجلس العمد.

تعميم المراجعات النهائية بمدن مطروح

وأكد محافظ مطروح، اليوم، خلال فعاليات حفل التكريم على الجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم لتحقيق أقصى استفادة من المراجعات لأبناء المحافظة طلاب الشهادة الإعدادية، ووجه بتعميم مراجعات الصف الثالث الإعدادي على مستوى مراكز المدن الثمانية وقرية رأس الحكمة بجانب المراجعات المقدمة بإذاعة مطروح الإقليمية مع متابعته لها شخصيا والاطمئنان على تنفيذها وتزايد إقبال الطلاب عليها، ووضع الحلول لكافة العقبات والملاحظات، مع مقترح لاختيار قاعات أكبر خلال الترم الثاني وتنظيمها سواء للشهادة الإعدادية أو الثانوية العامة على فترتين للطلاب والطالبات وإمكانية الاستعانة ومشاركة خبراء من خارج المحافظة خاصة في مرحلة الثانوية، موجها الشكر لمجلس العمد على استضافته فعاليات المراجعات التعليمية بمرسي مطروح، والشكر لجهود جميع المعلمين وخبراء التدريس المشاركين.

إقبال الطلاب على المراجعات النهائية

وأشاد محافظ بمطروح بإقبال الطلاب خلال المراجعة النهائية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، وحرصهم على القوافل التعليمية مع أهمية تحقيق أقصى استفادة وأن تؤتي ثمارها والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، واستمرار جهود المحافظة في دعم تطوير المنظومة التعليمية والتعاون مع عدد من الجامعات لإلحاق أبناء مطروح من خلال المنح الدراسية بعدد من كليات القمة لتخريج كوادر متخصصة في مجالات التنمية المختلفة التى تحتاج إليها المحافظة.

وأهدى المحافظ شهادة تقدير لجميع المعلمين والمشاركين في تنظيم المراجعات التعليمية للشهادة الإعدادية بمطروح، بينما أهدى وكيل وزارة التربية والتعليم نسخة من القرآن الكريم لمحافظ مطروح تقديرا لجهوده في دعم منظومة التعليم بالمحافظة، وكذلك نسخة لرئيس مجلس العمد والمشايخ للتعاون مع المديرية في تقديم مراجعات الشهادات بقاعة المجلس.