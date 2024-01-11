«البحوث الفلكية»: السبت غرة شهر رجب 1445

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445هجريا،علي أن يكون السبت أول أيام شهر رجب وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد.

ميلاد شهر رجب

وقال القاضي وفقا لتقرير صادر عن المعهد، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس، فإن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران له، اليوم الخميس، وذلك في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة، وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، موضحا أن يوم الجمعة 12-1-2024 هو المتمم لشهر جمادي الآخرة 1445هجريا، وتكون غرة شهر رجب 1445هـجريا ايوم السبت 13-1-2024 وفقا للحسابات الفلكية

وأوضح رئيس المعهد،أن الرأي النهائي لمواعيد بدء شهر رجب 1445هجريا والشهور العربية الهجرية، يكون لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع أهلة الشهور العربية.