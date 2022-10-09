البحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر رجب 2023

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد غرة شهر رجب 2023، الموافق هجرياً 1444، موضحاً أن غرة شهر رجب ستكون يوم 23 يناير 2023 هجرياً وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

غرة شهر رجب 2023

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل رؤية هلال شهر رجب لعام 1444 هجريا و2023 ميلادياً، قائلاً: «يولد هلال شهر رجب 2023 مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الـ10 و54 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك يوم السبت 28 من جمادي الآخرة 1444 هجرياً الموافق 21 يناير 2023 وهو اليوم السابق ليوم الرؤية».

موعد غرة شهر رجب

وتابع القاضي قائلا: «في يوم الرؤية يوم الأحد الموافق 29 من جمادي الآخرة 1444هجريا الموافق 22 يناير 2023 يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 44 دقيقة والقاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس وفي باقي محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 42 دقيقة إلى 45 دقيقة».

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يتم الكشف عنه من مواعيد للأشهر العربية القمرية يكون وفقاً للحسابات الفلكية التي يعدها أساتذة المعهد وأن الرأي النهائي في تلك المواعيد يكون لدار الإفتاء.