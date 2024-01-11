محافظ كفر الشيخ: افتتاح السوق الحضري المطور للخضروات والفاكهة خلال أيام

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء سوق كفر الشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة 3 آلاف متر مربع، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفر الشيخ، مشدداً بالانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال أسبوع، ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفر الشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

إنشاء سوق كفر الشيخ الحضري المطور

وقال المحافظ، إنّه يتم إنشاء سوق كفر الشيخ الحضرى المطور على مساحة حوالى 3000م2، للخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، بشارع صلاح سالم، بمدينة كفر الشيخ، لتوفير احتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفر الشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات، لافتاً أنّه من المقرر افتتاح السوق للعمل فور الانتهاء من توصيل المرافق له خلال أيام، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.