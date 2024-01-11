مراسل «القاهرة الإخبارية» في لاهاي يكشف أبرز ما جاء بجلسة محاكمة إسرائيل

قال أبو بكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية من لاهاي، إن وفد جنوب إفريقيا بدأ في الحديث عن الأرضية القانونية للدعوى التي أقامتها ضد دولة الاحتلال، وهي أن إسرائيل موقعة بالفعل على اتفاقية منع الإبادة الجماعية وبالتالي يجوز قانونًا محاسبتها؛ ثم بدأ بسرد الوقائع التي من خلالها تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف بشير، في رسالة على الهواء: «تحدثوا عن ممارسات الجيش الإسرائيلي على الأرض ابتداء من القصف العشوائي، وتعمّد قتل المدنيين الرجال والنساء والأطفال بأعداد كبيرة وبنية إبادة جميع سكان قطاع غزة أو معظمهم، وهذا عكس ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة من إسرائيل».

وتابع: «تحدثوا أيضًا عن أنّ إسرائيل تقول إنّها تحدد أماكن آمنة للفلسطينيين ثم تستهدفهم في هذه الأماكن، وأنّها سمحت وفتحت ممرات تقول إنّها آمنة وتتعمد استهداف الناس بها، كما تمنع دخول المساعدات وقطعت المياه والكهرباء والدواء، وتعمدت استخدام القوة المفرطة بنية قتل أعداد كبيرة من السكان».