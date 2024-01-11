تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي الحامولي بالفيوم برعاية التحالف الوطني

أعلنت مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم، إطلاق عيادة طبية مجانية بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق، بدءًا من السبت المُقبل الموافق 13 يناير الجاري، وتستمر 6 أيام، إذ تنتهي الخميس 18 من نفس الشهر، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى من الغير القادرين والأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور محمد رجب جمعة، المدير التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي في بيان صحفي، إنّ المؤسسة تطلق قافلة طبية كبرى لخدمة المرضى غير القادرين من أهالي مركزي أبشواي ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية، ومستشفى مكة بأبشواي، والقطاع الصحي بمحافظة الفيوم.

قافلة طبية شاملة

وأشار إلى أنّ تلك القافلة الطبية تأتي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مُبينًا أنّ القافلة ستقدم الكشف الطبي بالمجان في العديد من التخصصات الطبية، أبرزها الأطفال، والباطنة، والطوارئ، والنساء، مُبينًا إنّ مقر القافلة الطبية سيكون داخل مؤسسة الجارحي بالحامولي.

تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين

وكشف إنّ تنظيم القوافل والعيادات الطبية، يأتي ضمن الخدمات الجديدة التي تقدمها المؤسسة، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية، ولدعم جهود الدولة المصرية، في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين في مختلف المحافظات، وخصوصًا محافظة الفيوم.