11 مدربا من كفر الشيخ في برنامج «صقل كوادر المشروع القومي للموهبة»

شارك مدربو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي من محافظة كفر الشيخ، ببرنامج «صقل وتطوير كوادر مدربي المشروع القومي للموهبة»، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمدينة أبو قير بالإسكندرية، بمشاركة 140 مدربًا، بهدف تطوير وصقل كوادر المدربين في «مجالات علوم التغذية، وعلم النفس، وعلم التدريب»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تطوير مهارات المدربين

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ 11 مدربًا من المحافظة شاركوا التدريب الذى أعدت له الإدارة المركزية للأداء الرياضي، لتطوير مهارات المدربين، وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة لضمان الارتقاء بمستوى أداء الأبطال الرياضيين، والمنافسة القوية على الساحة الدولية.

تحقيق رؤية القيادة السياسية نحو اكتشاف ودعم المواهب الرياضية

وأكد وكيل الوزارة، أنّ وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بملف الموهوبين رياضياً، وإعدادهم للبطولات، لتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو اكتشاف ودعم المواهب الرياضية وغيرها، ورعايتهم رعاية كاملة.

تأتي مشاركة مدربي المشروع بالبرنامج بإشراف الدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور تامر عبد العظيم، مدير الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.