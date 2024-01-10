«تعليم الأقصر» تعلن جاهزية اللجان استعدادا لامتحانات نصف العام

أوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنّ المديرية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الأساسي، من تشكيل اللجان والكنترولات، كما جرى تكليف الموجهين بوضع الامتحانات مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، وتشكيل غرف متابعة للامتحانات داخل الإدارات ومقر المديرية، لتسهيل عمليات التواصل مع المدارس التابعة لكل إدارة.

جاهزية لجان الامتحانات

وأضاف خالد، أنّ معلمي المدارس، ملتزمون بالخطط والمناهج الدراسية المقررة لكل مرحلة، مع التركيز على المراجعات النهائية وأنماط الامتحانات والتطبيقات حتى يتمرن الطالب على نمط الامتحان، مؤكداً جاهزية لجان الامتحانات مع توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان، وكل الإمكانيات التي تضمن أداء الامتحانات بشكل راقي ولائق بالطلاب.

رسالة طمأنة للطلاب

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، رسالة طمأنة للطلاب، مفادها أنّ الامتحانات لن تخرج على ما تم شرحه داخل الفصل والالتزام بالكتب المدرسية وبنك الأسئلة، ونصح بالالتزام بكلام وشرح معلم الفصل.