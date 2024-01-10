تحرير 80 محضرا متنوعا في حملتين لـ«مرافق الأقصر»

شنت شرطة المرافق بالأقصر، بقيادة العقيد خالد الغول، مدير الإدارة، حملتين بمركزي الأقصر وإسنا؛ لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية، ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، واستهدفت الحملة، شوارع سوق الصنايع، أبوالجود، يوسف حسن، السوق السياحية، المدينة، الإسعاف بمركز الأقصر، وشوارع أحمد عرابي، البحر القديم، الكورنيش بمركز إسنا.

تحرير 21 محضر إشغال

وأسفرت الحملتان، عن تحرير 21 محضر إشغال، و4 محاضر باعة جائلين، و17 محضر مضبوطات متنوعة، وضبط ميكروفونين يسببان إزعاجًا، و6 محاضر نظافة عامة، و36 محضر إزالات إدارية، بالتنسيق مع مجلسي مدينتي الأقصر وإسنا، وجرى اتخاذ اللازم قانونياً تجاه كل المخالفات.

تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية، لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.