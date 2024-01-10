تحليق 550 سائحا على متن 25 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، تحليق 25 رحلة بالون طائر، تقل على متنها 550 سائحا من مختلف الجنسيات بحسب أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

البالون الطائر بالأقصر يشهد رواجا سياحيا

وأوضح عبود، أن البالون الطائر بالأقصر يشهد رواجا سياحيا، إذ وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال نحو 20 شركة بالون، مضيفا: «تجري حاليا أعمال تحديث وإنشاء موقع جديد من الخدمات لطيران البالون بالبر الغربي، بهدف زيادة عدد الرحلات اليومية إلى نحو 250 رحلة بالون يوميا».

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر إلى أن سلطة الطيران المدني، بالتعاون مع شركة المطارات المصرية والملاحة الجوية وهيئة الأرصاد الجوية، يسعون بالتعاون مع خبراء البالون من ذوي الخبرات العالية لوضع خطة تطوير البالون لأنه يمثل مصدر دخل قومي مهم للبلاد، كما يوفر العديد من فرص العمل، إذ يوفر نحو 2000 فرصة عمل تتضمن طيار ومهندس وعامل ومندوب، فهو يساعد في القضاء على البطالة بشكل قوي.

طبيعة طيران البالون

وأكد عبود، أن البالون الطائر، يعد ضمن سياحة المغامرات التي يعشقها السائحون، إذ تختلف طبيعة طيران البالون الطائر عن الطائرات؛ فهو يستمد حركته من الهواء الساخن بتقنيات معينة، إذ لا يوجد به محرك، فالطيار يتحكم في الهواء الساخن رأسيا فقط، بمعنى أنه كلما زاد الهواء الساخن ارتفع البالون وكلما قل هبط، أما التوجيه الأفقي يعتمد على اتصاله بالأقمار الصناعية، لمعرفة اتجاه الريح وسرعته في كل طبقة وصل إليها الطيار.