التريند على ايه؟| مفاجأة صفقة الأهلي وسن ليلى زاهر يثير الجدل بعد خطوبتها

«التريند على ايه؟»، مع كل ساعة يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية، ويتبادلون الآراء حولها في كافة المجالات، ويصنعون كلمات تصبح الأكثر تداولا على محركات البحث، أبرزها اليوم الحديث عن خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، فضلا عن صفقة الأهلي الجديدة في الميركاتو الشتوي، وسام أبو علي، وهو ما يرصد «الوطن» تفاصيله في السطور التالية.

لم يكن تصدر صور خطوبة ليلى أحمد زاهر من المنتج هشام جمال، بعد شاعات عديدة ربطت بينهما خلال السنوات الماضية، لينهيا الجدل بالإعلان عن قراءة الفاتحة بحضور عائلاتهم، بسبب ذلك فقط.

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال تتصدر التريند

«معقول عندها 20 سنة؟»، بهذا التساؤل تباينت ردود فعل رواد موقع التدوينات القصيرة «X» (تويتر سابقا)، حول سن ليلى نجلة الفنان أحمد زاهر بعد إعلان خطبتها، حيث كتبت إحدى الناشطات: «هذه ليلى زاهر متى كبرت وصارت عروس كمان؟ لسه أمس كانت تمثل مع تامر حسني بدور بنوتة صغنونة».

وعلقت أخرى، «ليلى أحمد زاهر عندها 20 سنة؟؟، لا أكيد أصغر من كده! كبرت امتى بجد؟»، فيما كتبت ناشطة أخرى: «أنا من الأول كنت حسه أن هيبقى في علاقة بينكوا، مبروك وعقبال الخطوبة وكمان الفرح».

مفاجأة بشأن وسام أبو علي صفقة الأهلي الجديدة.. ما علاقة فلسطين؟

التريند الثاني، كان من نصيب اللاعب الدنماركي - الفلسطيني وسام أبو علي، بعد وصوله القاهرة خلال الساعات الماضية، استعدادا لإعلان انضمامه للأهلي رسميا.

تصريحات الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، كان له أثرا كبيرا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن وجود مفاجأة في فيديو تقديم «أبو علي».

وعلق أحد مستخدمي «X»: «أنا مستني فيديو تقديم وسام أبو علي، وأكيد هيبقي أعظم فيديو تقديم»، بينما ربط آخر بين أصول اللاعب الفلسطينية وأحداث غزة قائلا: «جمهور الأهلي بالكامل منتظر فيديو تقديم وسام أبو علي أكتر من اللاعب نفسه، الأهلي كعادته منبر إعلامي رياضي مؤثر ولازم شعب فلسطين يعرف أن أخواتهم فاكرينهم حتى ولو بكلمة أو بدعوة وهذا أقل شئ»، وكتب آخر: «أتمنى أن يكون تقديم وسام أبو علي مرتبط بدعم القضية الفلسطينية».

قصة شاب تمنى الزواج فحقق «التريند» أمنيته

«أفران الحطب»، جملة تصدرت التريند أيضا خلال الساعات الماضية، فما قصتها؟.

البداية بعدما غرد شاب سعودي عبر حسابه على «تويتر» خلال تواجده داخل أحد الأفران والذي يُطلق عليه «أفران الحطب»، ليعلق: «كل ما أجي أفران الحطب أقول أخ لو متزوج وتقولي أمانة جربت معمولهم وأنا جربته بس عشان ما أكسر بخاطرها أقول لا بس نشتري نواشف وخبوز وتقولي جربه على ضمانتي، وأقولها والله تم وأجربه وأسوي منبهر من ذوقها الحلو وأمدحها وتنبسط، أخ يارب خيالاتي تصير مثل ما أبي».

تغريدة الشاب السعودي تم تداولها على نطاق واسع، بعدما وصل عدد مشاهداتها إلى 114 مليون، لتعلن إدارة أفران الحطب بعدها التكفل بزواجه، فضلا عن تقديم المشاهير والشركات مبالغ مالية كبيرة للمساهمة في زواجه.