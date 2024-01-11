«تضامن سوهاج»: توفير سلال «إطعام الدفا» على الأسر الأولى بالرعاية

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي في سوهاج بالتعاون مع جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، حملة «ستر ودفا وإطعام»، التي تستهدف توزيع الآلاف من سلال إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع ومراكز محافظة سوهاج لمجابهة فصل الشتاء.

وقال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، إن الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع سلة إطعام الدفا هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في سوهاج برعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح أن بند سلال الإطعام تشمل ثلاث فئات من السلال، الأولى تزن 8 كيلوجرامات بـ350 جنيها، وتحتوى على «2 كيلو أرز – 2 كيلو مكرونة –كيلو سكر– نصف كيلو فول– كيلو عدس– علبة سمنة كيلو و650جراما- علبة صلصة 300 جراما – باكو شاى¼ كيلو – 2كيس ملح»، الثانية تزن 12 كيلوجراما بـ 460 جنيها، وتحتوى على «2 كيلو أرز – 2 كيلو مكرونة – 2 كيلو سكر– كيلو فول – كيلو عدس - علبة سمنة كيلو و450 جراما– علبة صلصة 300 جراما– باكو شاي ¼ كيلو»، والثالثة تزن 20 جراما بتكلفة 750 جنيها، وتحتوى على (5 كيلو أرز- 5 كيلو مكرونة- 5 كيلو سكر- كيلو فول- كيلو عدس- علبة سمنه كيلو و450 جراما- ¼ كيلو شاي، وعلبة صلصة 300 جرام».

تقسيم سلال الإطعام إلى ثلاث فئات

وأوضح أنه تم تقسيم سلال الإطعام إلى ثلاث فئات، تسهيلا وتيسيرًا على المتبرعين ولتناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتهم، ومكان إقامتهم، وعدد أفرادها، وليستطيع الجميع المساهمة في دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.