«مياه سوهاج» تشارك بمبادرة «هنوصلك» لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج في حملة «هنوصلك» والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة للمساهمة في حصول العاملين وابنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

مشاركة مياه سوهاج بحملة هنوصلك

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن تلك المشاركة تأتي في إطار التعاون مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني للتيسير على العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وإيمانا من الشركة بأهمية وصول الخدمات الاجتماعية إلى العاملين للاستفادة منها.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت انجى جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات والإعفاء من الضرائب والحصول على سكن حكومي مناسب والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات والكشف المجاني في المستشفيات والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.