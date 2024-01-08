توزيع لحوم على 500 أسرة من الأولى بالرعاية مجانا في 3 كنائس بسوهاج

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى في محافظة سوهاج جمعية الأورمان في تنظيم احتفالية كبرى، لتوزيع 1000 كيلو لحوم مجانا على الأولى بالرعاية في كنيسة الشهيد بطهطا، وكنيسة مارجرجس بسوهاج، والكنيسة الأرثوذكسية بسوهاج، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

توزيع لحوم على الأولى بالرعاية

وقال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في سوهاج، إنه تم توزيع 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اختيار الحالات الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعدية بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين في مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

وذكر «شعبان»، أن الجمعية بمحافظة سوهاج نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.