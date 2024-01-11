بدء تقليل مدة تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية.. واستثناء المدارس من الخطة

كشف مصدر مسؤول بشركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، عن تعديلات جديدة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالإسكندرية خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول حاليا من أجل مصلحة الطلاب، تمثلت في استثناء المدارس من خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالإضافة إلى تخفيض كافة المناطق نصف ساعة.

استثناء المدارس من خطة تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

وقال المصدر المسؤول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية استثنت جميع المدارس من خطة تخفيف الأحمال في الوقت الراهن من أجل إتمام العملية الامتحانية بوضع طبيعي.

تخفيض ساعات تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

وأكد أنه جرى تخفيض عدد ساعات تخفيف الأحمال من ساعتين إلى ساعة ونصف لتوفير أكبر قدر ممكن من الكهرباء للمواطنين من أجل الصعود إلى المنازل أو النزول منها بالمصاعد الكهربائية.

وأشار إلى أن ذلك سيتم بذات المواعيد المعلنة مسبقا مع قطع الكهرباء بعد ربع ساعة من موعدها المحدد وعودتها قبل ربع ساعة من موعد العودة.

تخفيف أحمال الكهرباء ساعة واحدة في الإسكندرية

وأكد أن هناك 250 منطقة يتم قطع الكهرباء فيهم لمدة ساعة واحدة فقط من الرابعة إلى الخامسة مساءا.