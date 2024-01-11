مدبولي: الأزمة الاقتصادية العالمية فرصة لتعميق المنتج المحلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة كانت فرصة رائعة للمصانع المصرية، من أجل تعميق نسبة المنتج المحلي، والتركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج داخل مصر بدلا من استيرادها.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي في نهاية جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: «المصانع تتحدث عن نسبة مكون محلي كبيرة للغاية تتجاوز 70% فأكثر، والأهم كونها معتمدة طبقا للمواصفات والمعايير العالمية».

وواصل: «هذا هو مستقبل مصر الحقيقي، ويجب علينا تشجيع هذه النوعية من الصناعات، وتسهيل كل الإجراءات وتذليل المعوقات، فضلا عن تشجيع تلك المصانع على التوسع بالشراكة مع الشركات العالمية الكبيرة».