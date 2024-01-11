انتخابات اتحاد الناشرين المصريين.. اعرف المواعيد والتفاصيل

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة، والجمعية العمومية، وذلك يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 في الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الاتحاد بالدقي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع أسبوعا ليعقد يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 بذات التوقيت والمكان وذلك للنظر في الموضوعات التالية..

1- تقرير مجلس الإدارة عن النشاط الاتحاد في الفترة الماضية.

2- عرض ميزانية والحساب الختامي.

3- مناقشة مقترحات أعضاء الاتحاد.

4- انتخاب ستة أعضاء لمجلس الإدارة بدلا من الذين انتهت عضويتهم.

مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الناشرين

وأشار الاتحاد إلى أنه تقرر فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من 7 : 18 فبراير المقبل، على أن يتم تقديم طلبات الترشح على النوذج المعد لذلك بمقر الاتحاد من 10 صباحا و حتى 6 مساء يوميا عدا أيام العطلات الرسمية.

ويشترط في المتقدم لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 25 لسنة 1965 بشأن اتحاد الناشرين وهي:

1- ألا يقل سن المتقدم عن ثلاثين سنة ميلادية.

2- أن يكون مضت سنتان على الأقل على قيده بسجل الناشرين.

3- أن يكون مسددا للاشتراك السنوي للاتحاد عن عام 2024 والأعوام السابقة.

4- أن يتقدم للترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الاتحاد، مرفقا بها:

- صورة البطاقة الرقم القويم

- صورة للسجل التجاري للمنشأة التي يمثلها بعد الاطلاع على الأصل.

5- أن يتقدم بنفسه للترشح.

6- بالنسبة لحضور الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات فإنه يكون للممثل القانوني.