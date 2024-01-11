«القومية للتوزيع» تعلن تفاصيل شحن إصدارات الناشرين لمعرض الكتاب 2024

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، مستجدات الاستعداد لنقل إصدارات الناشرين إلى أرض المعرض، قبل افتتاح الدورة المرتقبة يوم 24 يناير الجاري، في إطار الاستعداد لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

ضوابط شحن إصدارات الناشرين إلى معرض الكتاب 2024

وأضاف اتحاد الناشرين، في بيان، أنّ الشركة القومية للتوزيع خاطبت الاتحاد بشأن شحن إصدارات الناشرين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة 2024؛ وفقًا للعرض المُقدّم من الشركة، وعلى المشاركين في المعرض الراغبين التواصل مع شركة الشحن.

كان اتحاد الناشرين المصريين، انتهى خلال الأيام الماضية، من القرعة العلنية للناشرين المصريين والعرب، لتسكين الناشرين في المعرض، وعقب القرعة التي أُجريت على مدار يومين، أُعلنت خريطة المعرض وأماكن الناشرين في أرض المعرض هذه الدورة.

وقال سعيد عبده، لـ«الوطن»، إنّ هذه الدورة شهدت إقبالًا كبيرًا من الناشرين المصريين والعرب الراغبين في المشاركة بالمعرض، مشيرًا إلى أنّه تمّ استيعاب عددٍ أكبرٍ من الناشرين هذا العام، كما تم تخصيص جناح مجمع تحت اسم الاتحاد للناشرين الجدد.