اتحاد الناشرين المصريين يبحث تسهيلات لطباعة المصحف الشريف

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، التنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية لتقديم تسهيلات للناشرين من أجل تيسيير طباعة المصحف الشريف.

وبحسب بيان الاتحاد في ضوء التواصل مع مجمع البحوث الإسلامية لبحث العقبات والمشكلات التي تصادف الناشرين المصريين، خاصة في تصاريح وطبع المصحف الشريف، فقد تم التنسيق مع الدكتور أمين عام مجلس البحوث الإسلامية في هذا الخصوص، وطلب فضيلته موافاته ببيان شامل بكل المشاكل والعقبات والمقترحات اللازمة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.

وناشد الناشرين بموافاة الاتحاد بأية مشكلات أو عقبات أو مقترجات لديهم في هذا الخصوص من أجل تجميعها وإرسالها إلى الدكتور أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

«الإفتاء» تحذر من طباعة مصحف إلا بالرجوع إليها

وفي سياق متصل كان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قد حذر خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، يوم الاثنين الماضي من طباعة مصاحف للمتوفى إلا بعد مراجعتها من الأزهر.

وأضاف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك أماكن مخصصة في الأزهر الشريف لطباعة المصحف، حتى يخرج المصحف مراجعا لا ينقص فيه حرف، وبالتالي يصبح المصحف محرفا.