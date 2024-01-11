مدبولي: «الصناعة» على رأس أولويات أجندة الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ قضية الصناعة تحتل الأولوية القصوى في أجندة الدولة المصرية، بداية من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، مشيرا إلى أنّ كل أجهزة الدولة تعمل على هذا الملف كونه المستقبل الحقيقي لمصر.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي في نهاية جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كل ما بنضيف مبنى ومنشأ صناعي كل ما بنقدر نقلل فاتورة الاستيراد ونزود التصدير في المرحلة المقبلة».

وأكد أنّه سوف يكون هناك تكثيفا على مجموعة أخرى من الزيارات للمشروعات العملاقة التي ترسم الأمل لمستقبل مصرنا الحبيبة.