سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية في نوة الفيضة الكبرى (صور وفيديو) 

سقطت أمطار غزيرة، منذ قليل، على جميع مناطق الإسكندرية بدءا من غرب المدينة مرورا إلى وسط وصولا إلى شرق وأقصى الشرق في قطاع المنتزه، تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى التي تضرب المدينة لمدة 6 أيام.

ورصدت عدسة «الوطن» سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية في كافة المناطق مع ارتفاع الأمواج ضمن ظواهر نوة الفيضة الكبرى وهو ما تبعه تحذيرات من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بضرورة تجنب النزول اليوم إلا للضرورة القصوى.

طوارئ نوة الفيضة الكبرى في الإسكندرية

وقال اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال الصرف الصحي رصدوا سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة في كافة المناطق وقدر جرى نشر 182 سيارة ومعدة على المناطق الساخنة خلال تلك النوة على جميع مناطق الإسكندرية.

نزح مياه نوة الفيضة الكبرى من شوارع الإسكندرية

وأضاف نافع ل«الوطن»، أنه يجرى التعامل بشكل سريع مع الأمطار في ظل رفع درجة الاستعداد بالشركة منذ أمس، حيث يتم نزح المياه بشكل لحظي.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.