55 ألف سائح يزورون الكرنك في أول أسابيع العام الجديد

تشهد الأقصر انتعاشة سياحية خلال الموسم الشتوى، فمنذ بداية يناير شهدت المواقع الأثرية في المحافظة توافد كثيف من الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات لزيارة الآثار المصرية والاستمتاع الطقس الدافئ الذى تتميز به الأقصر.

55 ألف زائر

وأوضح مصدر بوزارة الآثار، أن معابد الكرنك استقبلت أكثر من 55 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، مؤكدا أن توافد الأفواج السياحية على المعبد بهذا العدد، يؤكد نجاح الموسم السياحي هذا العام بالمحافظة.

وأضاف في تصريح للوطن أن الجنسيات التي زارت معبد الكرنك شمال الأقصر، تنوعت بين دول إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا والعديد من السياح من دول شرق آسيا، من الصين واليابان، بالإضافة إلى الزوار من دول أفريقيا والدول العربية.

تحظى بشهرة عالمية

وأشار المصدر إلى أن الأفواج السياحية زارت كافة أرجاء المعابد، مع الاستماع لشرح المرشدين السياحيين عن تاريخ معبد الكرنك، كما زاروا البحيرة المقدسة، والجعران المقدس، كما شهدت حفلات الصوت والضوء إقبالاً كبيرا من السياح، لافتا إلى أن معابد الكرنك تحظى بشهرة عالمية، فهو مجمع رائع من المعابد الفرعونية، التىيتحكى عظمة المصري القديم في التشييد والبناء، إذ شيدت معابد الكرنك بطريقة لا نظير لها، وتضم ثلاثة معابد، للإله آمون وزوجته موت وابنهما خنسو.