محافظ كفر الشيخ يتفقد شوارع المحافظة لمتابعة مستوى المرافق والخدمات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال مراجعة المرافق وصيانة شبكة الصرف الصحي بشارع هيئة قضايا الدولة المتفرع من ميدان الـ47 بشرق مدينة كفر الشيخ، قبيل بدء أعمال الرصف، وذلك لتجنب أعمال الحفر أو التكسير بالشوارع بعد الانتهاء من خطة الرصف، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 - 2024، مشدداً على التنسيق الكامل بين أجهزة المرافق من «كهرباء، وغاز، ومياه شرب وصرف صحي، وشبكات الاتصالات»، لحماية المال العام.

متابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين

كما تفقد المحافظ، عددا من شوارع مدينة كفر الشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد أماكن لانتظار السيارات للحد من ظاهر الانتظار الخاطئ فى حرم الشوارع، ولتجنب الزحام، وتحقيق السيولة المرورية، ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.

عمل تندات متحركة للمحال بدلاً من الثابتة للحفاظ على المظهر العام

وأمر محافظ كفر الشيخ بإزالة التند والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع ضرورة عمل تندات متحركة للمحال بدلاً من الثابتة للحفاظ على المظهر العام، وإزالة الإشغالات والأرصفة المخالفة، بجانب توحيد الأرصفة والتند طبقاً للاشتراطات والتنسيق الحضاري لعاصمة المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين، وإزالة التعديات، مؤكداً أنّه لن يسمح بالتعدي على حرم الشارع العام وحق المارة من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار المرور الميداني والمتابعة لمستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات المتاحة، وبذل الجهود لتطوير الخدمات بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.