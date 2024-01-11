محافظ مطروح: تحقيق نسبة عالية من التواصل والتفاعل مع شكاوى المواطنين

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدور الهام الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية خاصة من خلال مبادرة، «صوتك مسموع»، في التواصل ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها بالتنسيق مع كافة المحافظات والجهات الحكومية، بما يُساعد على تذليل أسباب تلك الشكاوى، وتلبية احتياجات المواطنين وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطن في مطروح.

مطروح المحافظات الأكثر استجابة لمشاكل المواطنين

وأعرب محافظ مطروح، اليوم، عن خالص شكره لتقدير وزارة التنمية المحلية لجهود محافظة مطروح ضمن المحافظات الأكثر استجابة لشكاوى ومشاكل المواطنين، من خلال خطاب الشكر المرسلة من الوزارة لمحافظة مطروح التي تعكس مدى نجاح جهود منظومة العمل وجميع العاملين بإدارة خدمة المواطنين، ومبادرة صوتك مسموع بالمحافظة تحت إشراف اللواء إشراف إبراهيم سكرتير عام المحافظة في تحقيق نسبة عالية من التواصل والتفاعل مع شكاوى المواطنين وحلها متمنياً بذل المزيد من الجهد والعمل.

سرعة حل مشاكل المواطنين

وأوضح محافظ مطروح أن منظومة العمل في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في ديوان عام محافظة مطروح ومجالس المدن تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها حتي يتحقق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة إليه.