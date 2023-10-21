محافظ مطروح: دعم مستشفى سيوة بأجهزة غسيل كلوي (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى سيوة المركزي بـ7 ماكينات غسيل جديدة وعلى أحدث طراز، من بينهم ماكينتان إهداء من جمعية خيرية، بالإضافة إلى 100 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية.

متابعة وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى سيوة المركزي

حضر التسليم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والنائبة فتحية السنوسي بنت واحة سيوة وعضو مجلس النواب، والنائب جمال الشوري عضو مجلس النواب محمد بكر رئيس مدينة سيوة ولفيف من القيادات الشعبية في واحة سيوة.

جهود التنمية المجتمعية من جمعية أصول الخيرية

وأكد محافظ مطروح جهود جمعية الخيرية ومشاركتها المجتمعية والإنسانية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح خاصة واحة سيوة.

دعم المناطق الأكثر احتياجًا من جمعية أصول

وأوضحت الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك دعم من الجمعية للمناطق الأكثر احتياجا في محافظة مطروح في القرى والنجوع، بإقامة أسقف للمنازل للمواطنين وعمل وصلات مياه، والتبرع بمواد غذائية، وحفر آبار وتطوير مساجد والدعم بأدوية للأسر غير القادرة وملابس وبطاطين، وهو ما حدث في مركز ومدينة مرسى مطروح ومركز سيدي براني، وتسليم أجهزة طبية لبعض المستشفيات لتقديم خدمات للمرضى في المناطق النائية مثل واحة سيوة، وغيرها من الأعمال المختلفة.