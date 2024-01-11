التحقيق مع 91 عاملا في مستشفيات ومراكز شباب الدقهلية لتغيبهم عن العمل

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل دون إذن رسمي إلى التحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق عدد من المراكز والمدن علي مستوي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنّ الحملات جاءت في مراكز ومدن المطرية والمنزلة وطلخا وجمصه، وتم إحالة العاملين من بينهم مسؤولي وحدات خدمية وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية أثناء حملات المرور والتفتيش.

تفاصيل تحويل 91 عاملا إلى التحقيق في محافظة الدقهلية

ونوضخ خلال السطور التالية تفاصيل إحالة الموظفين إلى التحقيق وأماكن عملهم:

- عدد 72 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقرى المواجد والستياتة والعامرة والفروسات وكفر حجاج بمركز المنزلة ووحدة طب الأسرة بالمطرية، والوحدات الصحية بمنشأة البدوي وكفر الخوارزم وميت الكرما مركز طلخا ومستشفي جمصه المركزي.

- التحقيق مع 11 عاملا بمراكز شباب كفر الخوارزم وميت الكرما مركز طلخا ومركز شباب ميت خضير مركز المنزلة ونادي اتحاد ومركز شباب المنزلة

- 8 من العاملين بالادارة البيطرية بالمطرية

وأكد المحافظ على كلا من وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب والانصراف وترك العمل دون إذن رسمي.