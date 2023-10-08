إحالة موظفين بمركزي شباب في القليوبية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مفاجأة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، التي شملت 35 مركزا شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

مركز شباب التنمية الشبابية بكفر شكر

وخلال الجولة تبين أن مركز شباب التنمية الشبابية بكفر شكر، ومركز شباب «جزيرة بلي» التابع لإدارة بنها مغلقين أثناء الفترة المسائية في غياب جميع العاملين، وأمر «الصبروط»، بتحويلهم للشؤون القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تغيبهم.

مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب

كما شملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة، حرصا على أمن وسلامة المترددين، والتأكد من أوارق المدربين والمنقذين، ومراجعة الأعمال الخاصة بالاستثمار بمراكز الشباب، والالتزام بالمواعيد المحددة بكل فترة مع تنفيذ الأنشطة الصيفية.

كما تم التنبيه على صيانة مرافق المركز بشكل دوري والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء وإطفاء أنوار الملعب في حال عدم وجود أنشطة، وجرى تدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات والتنبيه على تلافي الملاحظات، وقبول سداد اشتراك العضوية، وتغير الأعلام التالفة الموجودة أعلى المباني الإدارية.

مراجعة إجراءات الأمن والسلامة

شملت المتابعة 5 مراكز شباب بكفر شكر، و4 مراكز بإدارة الخانكة، و5 من إدارة بنها، و3 مراكز بإدارة شبرا الخيمة، أما قليوب 6 مراكز، و5 بإدارة طوخ، و5 بإدارة شبين القناطر، و مركزين بإدارة شباب القناطر الخيرية.

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، ومراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.