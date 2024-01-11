«البترول»: حل 99% من شكاوى المواطنين خلال عام 2023

أكّدت وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة طارق الملا، أنَّها حققت أعلى معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام 2023.

جار حل ومعالجة 97 شكوى

وأوضحت أنها تلقت خلال العام الماضي 23 ألفًا و839 شكوى وبلاغًا، تم الاستجابة لها من خلال فرق حل ومعالجة الشكاوى بوزارة البترول والشركات المعنية بقطاع البترول، وهو ما أسفر عن حل ومعالجة 23 ألفًا و734 شكوى وبلاغًا بنسبة إنجاز تزيد على 99%.

ولفتت وزارة البترول، إلى أنَّه جار حل ومعالجة 97 شكوى، مؤكّدة الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة من خلال فرق الطوارئ والتدخل السريع بإجمالي 5 آلاف و479 بلاغًا على مدار العام.

طريقة تقديم الشكاوى

ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx ، أو من خلال تطبيق «في خدمتك» على الهاتف المحمول، إذ يمكن من خلاله تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تمّ من إجراءات في الشكوى المقدمة، أو من خلال الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذي يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقي الشكاوى، من خلال البريد الإلكتروني info@shakwa.eg ويمكن التواصل عبر مسح الرمز الضوئي QR في الصور المرفقة.